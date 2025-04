Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2025 ore 19:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in sensibile miglioramento sul Raccordo Anulare si rallenta in internet le uscite Nomentana Bise Appia è più avanti tra Pisani e Pescaccio Si procede a rilento in esterna traFiumicino Ostiense poi si rallenta dall'appia alla Tiburtina ancora cose sul tratto Urbano dellaTeramo dato al Raccordo Anulare uscita Ci spostiamo sulla pista foro Colombo file da via di Mezzocammino ad Acilia verso Ostia code poi Sulla via Ostiense da raccordo a via Del risaro bettosti anche qui e fine sulla via Aurelia un incidente causato da via Pironti a via Gregorio XI verso raccordo anulare da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.