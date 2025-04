Trump minaccia dazi anche sui chip

Trump di sospendere i dazi sugli smartphone e pc, dazi che però potrebbero presto ricomparire insieme a quelli annunciati per i chip e semiconduttori fra qualche mese. Uno stop solo temporaneo - ha spiegato la Casa Bianca - ma che ha fatto volare le borse. Tgcom24.mediaset.it - Trump minaccia dazi anche sui chip Leggi su Tgcom24.mediaset.it La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina prosegue dopo l'annuncio didi sospendere isugli smartphone e pc,che però potrebbero presto ricomparire insieme a quelli annunciati per ie semiconduttori fra qualche mese. Uno stop solo temporaneo - ha spiegato la Casa Bianca - ma che ha fatto volare le borse.

Dazi Usa a breve sui chip, esenzione temporanea per smartphone e pc. Giovedì Meloni da Trump - Trump: "Dazi sui semiconduttori la prossima settimana". Dazi Trump, Cina blocca export terre rare. Piazza Affari chiude forte (+2,8%). LIVE. Stm in luce ma Trump minaccia nuovi dazi sui chip Da OraFinanza. Semiconduttori, il nuovo bersaglio dei dazi di Trump: cosa sono e perché il mondo non può (più) farne a meno. Trump minaccia nuovi dazi su iPhone e Mac: l’esenzione di Apple durerà poco?. Tsmc, non si ferma il boom delle vendite di chip: +42% nel primo trimestre. Ma Trump minaccia dazi al 100%. Ne parlano su altre fonti

msn.com comunica: Trump, nuovi dazi sui chip - (Adnkronos) - Il bicchiere d'acqua va bevuto prima o dopo il caffè? La risposta all'Adnkronos Carlos Eduardo Bitencourt, brasiliano, fondatore e ceo di Cafezal, torrefazione specializzata di caffè ...

Nota di affaritaliani.it: Semiconduttori, il nuovo bersaglio dei dazi di Trump: cosa sono e perché il mondo non può (più) farne a meno - I semiconduttori non si vedono, ma decidono le guerre del futuro. Sono minuscoli, invisibili all’occhio nudo, eppure valgono più del petrolio. E Donald Trump, che fiuta bene dove soffia il vento del p ...

tg24.sky.it riferisce: Dazi, Trump: “In settimana tariffe su semiconduttori”. Borse in ripresa. LIVE - Il presidente americano minaccia misure anche sui chip che verranno annunciate nei prossimi giorni. “Nessun Paese si salverà per gli ingiusti squilibri commerciali e le barriere non tariffarie che son ...