Sempio non ha un alibi Cosa non torna nella versione del padre

alibi di Andrea Sempio "sono io". Le dichiarazioni del padre del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, per il quale è in carcere con una condanna definitiva Alberto Stasi, fatte a Quarto Grado finiscono sotto la lente di commentatori e giornalisti a Zona Bianca, su Rete 4. L'amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa in casa il 13 agosto 2007, quella mattina era andato a Vigevano, ribadisce il padre. "Quella mattina lì ci siamo svegliati, adesso l'orario è sette e mezzo, otto, adesso non mi ricordo bene. Lui era in casa con me, arriva a casa mia moglie e lui si prende la macchina e va a Vigevano, va in biblioteca. Poi è tornato a Garlasco ed è venuto dalla nonna, in questa casa", aveva detto Giuseppe Sempio a Quarto Grado. "Viene qua - prosegue - sta qua un po', poi viene a casa. Usciamo dal vicolo e giriamo a sinistra, che è la strada che va verso i Poggi. Iltempo.it - "Sempio non ha un alibi". Cosa non torna nella versione del padre Leggi su Iltempo.it L'di Andrea"sono io". Le dichiarazioni deldel nuovo indagato per il delitto di Garlasco, per il quale è in carcere con una condanna definitiva Alberto Stasi, fatte a Quarto Grado finiscono sotto la lente di commentatori e giornalisti a Zona Bianca, su Rete 4. L'amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa in casa il 13 agosto 2007, quella mattina era andato a Vigevano, ribadisce il. "Quella mattina lì ci siamo svegliati, adesso l'orario è sette e mezzo, otto, adesso non mi ricordo bene. Lui era in casa con me, arriva a casa mia moglie e lui si prende la macchina e va a Vigevano, va in biblioteca. Poi èto a Garlasco ed è venuto dalla nonna, in questa casa", aveva detto Giuseppea Quarto Grado. "Viene qua - prosegue - sta qua un po', poi viene a casa. Usciamo dal vicolo e giriamo a sinistra, che è la strada che va verso i Poggi.

Garlasco, qual è il vero problema di Sempio: "Non ha un alibi" | .it. Delitto Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: «L'ho convinto a tenere lo scontrino per avere un alibi». Garlasco, la madre di Andrea Sempio: «L'ho convinto a tenere lo scontrino per avere un alibi». Andrea Sempio sullo scontrino conservato: "Non è un alibi, non copre il periodo dell'omicidio di Chiara Poggi". Garlasco, le celle telefoniche e lo scontrino: s’indaga sui buchi dell’alibi di Sempio. Omicidio Poggi, Andrea Sempio svela la verità sul suo alibi: “ Lo scontrino del parcheggio? Non copre l’orario del delitto, serve a dimostrare che il giorno in cui Chiara è stata uccisa non ero a Garlasco”. Ma perché l’ha consegnato solo un anno dopo?. Ne parlano su altre fonti

Come scrive iltempo.it: Quarto Grado, Sempio: "Non è un alibi". Il giallo dello scontrino, cosa non torna - “Quello scontrino non è un alibi, anche perché non copre il momento, il periodo dell'omicidio, è soltanto per dire: ho ...

Lo riporta fanpage.it: Andrea Sempio sullo scontrino conservato: “Non è un alibi, non copre il periodo dell’omicidio di Chiara Poggi” - Andrea Sempio a Quarto Grado dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco: "Non è un alibi ...

Secondo msn.com: Delitto Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: «L'ho convinto a tenere lo scontrino per avere un alibi» - Nel corso della puntata di 'Quarto Grado' di questa sera su Retequattro andrà in onda un’intervista esclusiva ai genitori di Andrea Sempio, l’amico del fratello di ...