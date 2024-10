Christopher Nolan con Universal per il suo nuovo film nonostante il tentativo della Warner Bros. di riconquistarlo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Christopher Nolan con Universal per il suo nuovo film nonostante il tentativo della Warner Bros. di riconquistarlo Nel 2020, l’uscita di Tenet di Christopher Nolan da 200 milioni di dollari era a rischio, con un ritardo indefinito dovuto alla pandemia che imperversava e alla chiusura dei cinema. Durante quell’estate, il regista, un campione dell’esperienza sul grande schermo, voleva che il suo thriller di spionaggio fosse il primo grande successo a debuttare nei cinema riaperti. L’ex capo della Warner Bros. Entertainment Ann Sarnoff e il presidente del settore cinematografico dello studio, Toby Emmerich, hanno concordato di procedere con un’uscita nelle sale a condizione che Nolan rinunciasse a determinati compensi. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)conper il suoil. diNel 2020, l’uscita di Tenet dida 200 milioni di dollari era a rischio, con un ritardo indefinito dovuto alla pandemia che imperversava e alla chiusura dei cinema. Durante quell’estate, il regista, un campione dell’esperienza sul grande schermo, voleva che il suo thriller di spionaggio fosse il primo grande successo a debuttare nei cinema riaperti. L’ex capo. Entertainment Ann Sarnoff e il presidente del settore cinematografico dello studio, Toby Emmerich, hanno concordato di procedere con un’uscita nelle sale a condizione cherinunciasse a determinati compensi.

