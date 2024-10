Napolipiu.com - Capello: “Napoli, risparmio di energie mentali e fisiche e morale alle stelle. Ora può allungare in classifica”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’exnatore analizza le sfide del campionato, sottolineando preoccupazione per la Juventus e ottimismo per ildi Conte. Nel corso di un’intervista con la Gazzetta dello Sport, Fabio, exnatore di club prestigiosi come Real Madrid, Roma e Juventus, ha condiviso le sue riflessioni sul campionato di Serie A, con particolare attenzione ale alla Juventus.ha elogiato il lavoro di Antonio Conte, sottolineando la serenità con cui il tecnico può gestire la squadra: “È stato molto bravo a dare la scossa. Rispetto agli altri, può lavorare senza dover preparare una partita ogni tre giorni. Questo è un grande vantaggio, sia in termini diche”. La sua analisi si è poi spostata sul, dove ha espresso ottimismo: “La sensazione è che ilpossain. Tuttavia, dovrà rimanere concentrato.