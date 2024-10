Athletic Bilbao: multa e minaccia di divieto di trasferta dei tifosi dopo i disordini di Roma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Uefa ha multato l’Athletic Bilbao con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro per gli incidenti accaduti allo stadio Olimpico nella sfida contro la Roma da parte dei membri del club ultras Herri Norte. La lente di ingrandimento dell’Uefa rimarrà attiva inoltre per due anni: se durante questo periodo si verificassero nuovamente scontri, sarà vietata la vendita dei biglietti per la prossima trasferta del club. Ci si aspettava una dura sanzione dopo quanto accaduto allo Stadio Olimpico di Roma, in cui oggetti e razzi sono stati lanciati dalle tribune dei tifosi baschi alle tribune dei tifosi locali. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Uefa hato l’con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro per gli incidenti accaduti allo stadio Olimpico nella sfida contro lada parte dei membri del club ultras Herri Norte. La lente di ingrandimento dell’Uefa rimarrà attiva inoltre per due anni: se durante questo periodo si verificassero nuovamente scontri, sarà vietata la vendita dei biglietti per la prossimadel club. Ci si aspettava una dura sanzionequanto accaduto allo Stadio Olimpico di, in cui oggetti e razzi sono stati lanciati dalle tribune deibaschi alle tribune deilocali.

