Calciomercato.it - Assist e sgarbo alla Juventus: il piano del Milan per Berardi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilconferma la fiducia a Fonseca in panchina e si muove per il mercato di gennaio: c’è anche Domenicosotto la lente d’ingrandimento del ‘Diavolo’ Piena fiducia a Paulo Fonseca in casa, malgrado gli ultimi risultati deludenti dei rossoneri e un avvio di stagione sotto le attese. Domenico(LaPresse) – Calciomercato.itIl successo nel derby non sembra aver dato gli effetti sperati aello, con il ‘Diavolo’ ko contro Bayer Leverkusen e Fiorentina nelle ultime due gare prima della sosta del campionato. Sabato si ritorna in campo contro l’Udinese, match da non sbagliare per ilper non perdere ulteriore contatto dvetta della classifica e risalire la china in Serie A. La società inoltre si aspetta una scossa dal tecnico e dsquadra, a caccia di quella continuità di risultati che finora sta mancando ai rossoneri.