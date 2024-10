Allagamenti Alessandrino: scuole chiuse (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 21.00 Disagi per la circolazione e scuole chiuse in provincia di Alessandria a causa del maltempo. L'allerta è gialla. Diverse le strade allagate. Chiusa la strada Provinciale 150 per un sottopasso allagato da Bosco Marengo all'intersezione con la 35Bis. Acqua in carreggiata ad Alessandria: non percorribili via Guazzone tra Lobbi e via San Giuliano Nuovo di Castelceriolo,interdetto il sottpasso Molinetto da Strada Bolla a Frugarolo. Sotto controllo il livello del fiume Bormida. Guadi chiusi sul sul torrente Erro. chiuse le scuole. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 21.00 Disagi per la circolazione ein provincia di Alessandria a causa del maltempo. L'allerta è gialla. Diverse le strade allagate. Chiusa la strada Provinciale 150 per un sottopasso allagato da Bosco Marengo all'intersezione con la 35Bis. Acqua in carreggiata ad Alessandria: non percorribili via Guazzone tra Lobbi e via San Giuliano Nuovo di Castelceriolo,interdetto il sottpasso Molinetto da Strada Bolla a Frugarolo. Sotto controllo il livello del fiume Bormida. Guadi chiusi sul sul torrente Erro.le

