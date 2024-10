Agricoltura in Campania e non solo, Confeuro: "Lavoro nel settore primario, c’è ancora molto da fare” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Agricoltura, Confeuro: “Lavoro nel settore primario, c’è ancora molto da fare” “L’Agricoltura in Italia e in Europa rappresenta certamente una colonna fondamentale dell'economia e della società, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità ambientale. Tuttavia, affronta oggi sfide Napolitoday.it - Agricoltura in Campania e non solo, Confeuro: "Lavoro nel settore primario, c’è ancora molto da fare” Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024): “nel, c’èda” “L’in Italia e in Europa rappresenta certamente una colonna fondamentale dell'economia e della società, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità ambientale. Tuttavia, affronta oggi sfide

Agricoltura in Sicilia e non solo - Confeuro : “Lavoro nel settore primario - c’è ancora molto da fare” - “L’agricoltura in Italia e in Europa rappresenta certamente una colonna fondamentale dell'economia e della società, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità ambientale. Tuttavia, affronta oggi sfide importanti, con grandi opportunità all’orizzonte, che richiedono una azione... (Messinatoday.it)

Siccità in Puglia - Confeuro : “Agricoltura in crisi. Governo intervenga subito” - “Apprendiamo che la Giunta regionale della Puglia ha chiesto al ministero dell’Agricoltura l’emissione del decreto di declaratoria per siccità che si è verificata nei territori di comuni delle province di Foggia, Bari-BAT, Brindisi, Taranto e Lecce al fine di consentire l’accesso al Fondo di... (Baritoday.it)

G7 Agricoltura - Confeuro : “Ok Ortigia ma non si nasconda crisi idrica dell'altra Sicilia" - “Il G7 Agricoltura, che si svolgerà a Siracusa, nell'isola di Ortigia, si avvicina a grandi passi e l’auspicio di Confeuro è che il nostro paese possa essere all’altezza di questo appuntamento di caratura mondiale, al quale prenderanno parte centinaia di stand, stakeholders e operatori in... (Palermotoday.it)