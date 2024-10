Terza Categoria Coppa Marche | il programma della 3giornata arriva il momento decisivo

Terza Categoria / Coppa Marche: il programma della 3°giornata, arriva il momento decisivo (Di martedì 15 ottobre 2024) Per scoprire chi passerà al secondo turno: la classifica dei gironi della Vallesina complete VALLESINA, 15 ottobre 2024 – Dopo due intense giornate di campionato è giunto il momento di un punto cruciale sulla Coppa Marche di Terza Categoria: mercoledì 16 ottobre si giocherà la Terza ed ultima giornata della fase a gironi della competizione, con diversi gruppi ancora in bilico su chi riuscirà ad accedere alla seconda fase del torneo, quella ad eliminazione diretta. Parlando delle squadre della Vallesina, se il Serra Volante è già certo del passaggio del turno e la Junior Jesina è già sicura di essere eliminata, molte altre squadre si giocheranno la qualificazione ai sedicesimi di finale proprio nella Terza giornata, mentre le restanti che han già disputato tutte le gare dovranno sperare in combinazioni favorevoli dalle altre partite. .com - Terza Categoria / Coppa Marche: il programma della 3°giornata, arriva il momento decisivo Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) Per scoprire chi passerà al secondo turno: la classifica dei gironiVallesina complete VALLESINA, 15 ottobre 2024 – Dopo due intense giornate di campionato è giunto ildi un punto cruciale sulladi: mercoledì 16 ottobre si giocherà laed ultima giornatafase a gironicompetizione, con diversi gruppi ancora in bilico su chi riuscirà ad accedere alla seconda fase del torneo, quella ad eliminazione diretta. Parlando delle squadreVallesina, se il Serra Volante è già certo del passaggio del turno e la Junior Jesina è già sicura di essere eliminata, molte altre squadre si giocheranno la qualificazione ai sedicesimi di finale proprio nellagiornata, mentre le restanti che han già disputato tutte le gare dovranno sperare in combinazioni favorevoli dalle altre partite.

