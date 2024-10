Isaechia.it - Temptation Island 12, le anticipazioni della sesta puntata

(Di martedì 15 ottobre 2024) Questa sera andrà in onda ladi12. Come di consuetudine, la pagina Instagram del reality delle tentazioni, poco primamessa in onda pubblica qualche video anticipazione di ciò che durante la serata ci attente. E proprio pochi istanti fa sono stati pubblicati i primi 3 video. Nel primo si vede Titty Scialò, probabilmente dopo un pinnettu o un falò, si sfoga in camera con le sue compagne di avventura dicendo: Dopo quello che ho visto, adesso cosa devo più vedere? Non ho altro da vedere. Cosa avrà visto dunque Titty? Sicuramente qualche altro video in cui il suo fidanzato Antonio Maietta è in compagniatentatrice Sara Villa, conosciuta acome Saretta.