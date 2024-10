Spagna-Serbia oggi in tv: orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Ecco l’orario e come vedere in diretta tv e streaming Spagna-Serbia, valida come quarta giornata della Nations League 2024/2025. Furie Rosse ampiamente favorite nonostante l’assenza di Lamine Yamal ma chiamate a non sottovalutare la Serbia, già capace di fermarle sullo 0-0 all’andata. La squadra di De La Fuente va a caccia dei tre punti per consolidare il primo posto nel girone. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di martedì 15 ottobre, mentre di seguito le informazioni per vedere in diretta Spagna-Serbia. diretta TV e streaming – Non è prevista copertura tv, ma la partita sarà visibile in streaming su UEFA tv, oppure sulla relativa app. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati con news in tempo reale, gli highlights e i commenti dei protagonisti. Spagna-Serbia oggi in tv: orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ecco l’e come vedere intv e, valida come quarta giornata della. Furie Rosse ampiamente favorite nonostante l’assenza di Lamine Yamal ma chiamate a non sottovalutare la, già capace di fermarle sullo 0-0 all’andata. La squadra di De La Fuente va a caccia dei tre punti per consolidare il primo posto nel girone. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di martedì 15 ottobre, mentre di seguito le informazioni per vedere inTV e– Non è prevista copertura tv, ma la partita sarà visibile insu UEFA tv, oppure sulla relativa app. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati con news in tempo reale, gli highlights e i commenti dei protagonisti.in tv:SportFace.

Spagna-Serbia (Uefa Nations League A - 15-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici. Occasione importante per la Selecciòn - Sabato notte la Spagna ha sprecato tante occasioni a Murcia, contro la Danimarca, ma alla fine ha trovato il gol proprio quando la partita sembrava difficile da sbloccare: un tiro dalla distanza di Zubimendi che ha colto non preparato Schmeichel ha dato tre punti complessivamente meritati alla Roja, che aveva sprecato tantissimo con Lamine Yamal

