Serie A si riparte da Empoli in grande stile | almeno 4 000 tifosi del Napoli al Castellani

(Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre arriveranno oltre 4.000del, pronti a sostenere la squadra alla ripresa del campionato. Dopo la pausa per le Nazionali, ilè pronto a riprendere il suo cammino in campionato. La sfida contro l’si disputerà domenica 20 ottobre alle ore 12:30 e promette di essere un evento memorabile, soprattutto per l’entusiasmo deipartenopei. Un settore ospiti affollato L’attesa per il match è palpabile, con idelche non hanno esitato a riempire il settore ospiti dello Stadio. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, sono andati a ruba i 3.100 biglietti disponibili per il settore ospiti, ai quali si aggiungono i 767 biglietti per la tribuna adiacente. In totale, si prevede la presenza di4.000napoletani a, pronti a sostenere la loro squadra del cuore.