Selvaggia Lucarelli come non l’avete mai vista: «Ho sbagliato con il mio fidanzato Lorenzo Biagiarelli», ecco perché (Di martedì 15 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli stanno insieme da ormai diversi anni; tempo fa abbiamo anche visto il fidanzato della giornalista nel cast di Ballando con le Stelle, dove si sono create diverse polemiche circa la sua partecipazione. Biagiarelli è stato spesso attaccato per essere “il fidanzato di”; nonostante la fama di entrambi, né lui, né Selvaggia amano condividere troppo della loro relazione e del loro privato. Ogni tanto, soprattutto durante le vacanze passate insieme, i due si concedono qualche scivolata mostrandosi su Instagram. Selvaggia Lucarelli ha parlato del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli all’Endorfine Festival Lugano, ma cosa ha detto? La giornalista ha raccontato di essersi pentita di aver mostrato dettagli della sua relazione sui social. Il motivo? La sua dolce metà avrebbe pagato a caro prezzo lo scotto di essere in coppia con la giornalista. Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli come non l’avete mai vista: «Ho sbagliato con il mio fidanzato Lorenzo Biagiarelli», ecco perché Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 15 ottobre 2024)stanno insieme da ormai diversi anni; tempo fa abbiamo anche visto ildella giornalista nel cast di Ballando con le Stelle, dove si sono create diverse polemiche circa la sua partecipazione.è stato spesso attaccato per essere “ildi”; nonostante la fama di entrambi, né lui, néamano condividere troppo della loro relazione e del loro privato. Ogni tanto, soprattutto durante le vacanze passate insieme, i due si concedono qualche scivolata mostrandosi su Instagram.ha parlato del suoall’Endorfine Festival Lugano, ma cosa ha detto? La giornalista ha raccontato di essersi pentita di aver mostrato dettagli della sua relazione sui social. Il motivo? La sua dolce metà avrebbe pagato a caro prezzo lo scotto di essere in coppia con la giornalista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lorenzo Biagiarelli - chi è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli - Ma presto la sua vera passione diventa un’altra: scopre pentole e fornelli e si innamora della cucina. Nel 2022 Biagiarelli si lancia in una nuova avventura televisiva e partecipa come concorrente a ‘Ballando con le stelle’, ma esce poco dopo suscitando non poche polemiche, data la presenza della fidanzata nella giuria. (Metropolitanmagazine.it)

Selvaggia Lucarelli e il fidanzato comprano casa in Puglia - Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli hanno acquistato casa in Puglia. È la stessa scrittrice ed editorialista del “Fatto […] Continua a leggere Selvaggia Lucarelli e il fidanzato comprano casa in Puglia su Perizona.it . (Perizona.it)