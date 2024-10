Cityrumors.it - Scandalo hot all’università: la “cabina di meditazione” usata per altri scopi…

(Di martedì 15 ottobre 2024) In un’università è scoppiato unosessuale che ha trasformato quelli che dovevano essere luoghi diin tutt’altro Era sembrata una buona idea quella delle istituzioni di posizionare nell’Università di Maastricht unaper la. Qui gli studenti avevano la possibilità di entrarvici per godersi qualche minuto di solitudine e riflessioni. Eppure, nei due anni passati dal loro posizionamento sono state utilizzate per tutt’altra attività. Il fatto che lafosse insonorizzata, infatti, ha spinto molti studenti a chiudervici all’interno e consumare dei rapporti sessuali in tutta serenità. Una pratica che, portata alla luce negli scorsi giorni, porterà alla rimozione di queste cabine, nate per tutt’altro scopo. A dire il vero, ironizzano alcuni media locali, l’invito ad avere rapporti all’interno sembra quasi offerto dalle stesse cabine.