“Sangiuliano non è stato l’unico”: Boccia, la gola profonda che ribalta tutto (Di martedì 15 ottobre 2024) Continua a tenere banco il caso Sangiuliano-Boccia. Sceglie di uscire allo scoperto un uomo, un ex fidanzato della mancata consulente ed ex amante dell’ex ministro e svela dettagli inediti sull’imprenditrice che sognava di entrare in politica. “Me la presentò un’amica comune. Voleva uscire con me. Diceva che organizzava la Notte bianca a Scafati e che voleva entrare nel mondo della politica. O destra o sinistra, per lei era uguale“. Secondo la testimonianza, la donna sarebbe ricorsa ad una “tattica” utilizzata anche con quest’altro uomo. Tvzap.it - “Sangiuliano non è stato l’unico”: Boccia, la gola profonda che ribalta tutto Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Continua a tenere banco il caso. Sceglie di uscire allo scoperto un uomo, un ex fidanzato della mancata consulente ed ex amante dell’ex ministro e svela dettagli inediti sull’imprenditrice che sognava di entrare in politica. “Me la presentò un’amica comune. Voleva uscire con me. Diceva che organizzava la Notte bianca a Scafati e che voleva entrare nel mondo della politica. O destra o sinistra, per lei era uguale“. Secondo la testimonianza, la donna sarebbe ricorsa ad una “tattica” utilizzata anche con quest’altro uomo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ministero della Cultura - carabinieri acquisiscono documenti per il caso. Boccia-Sangiuliano - E non è finita: sempre ieri i carabinieri del nucleo Investigativo di Roma sono andati al ministero della Cultura per acquisire documentazione relativa alla vicenda che coinvolge l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. La nomina di Spano – comunicata dal ministero della Cultura in una nota – fa seguito alla revoca a Francesco Gilioli, da parte di Giuli, ... (Quotidiano.net)

Caso Sangiuliano-Boccia - carabinieri al Mic per acquisire documenti - Una visita mattutina e una serale: i militari avrebbero acquisito su memorie digitali file e corrispondenza da maggio a oggi. (Ilgiornale.it)

Caso Boccia-Sangiuliano - carabinieri nel Ministero della Cultura : Giuli consegna cospicua documentazione - Entrambi sono stati coinvolti nel caso Sangiuliano – Boccia. Il primo, per il quale si è svolta l’attività di acquisizione di stamattina, vede indagato l’ex Ministro Sangiuliano per peculato e rivelazione e diffusione di segreto d’ufficio. Maria Rosaria Boccia è quindi stata iscritta nel registro degli indagati per minaccia a corpo politico e lesioni gravi. (Notizie.com)