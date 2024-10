Roma, contrasto al degrado urbano: la Polizia locale ripristina il decoro (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Sono state svolte questa mattina le operazioni della Polizia locale di Roma Capitale per il ripristino del decoro in due diverse zone della città. In piazza della Croce Rossa, zona Porta Pia, sono state avviate le opere di pulizia del sottopasso presente nell’area: sul posto intervenite le pattuglie del II Gruppo Sapienza, con il supporto del Reparto Assistenza Emarginati, unitamente a personale AMA e dell’Ufficio Speciale decoro urbano. Al momento dell’operazione, non è stata rilevata la presenza di persone sul posto. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Sono state svolte questa mattina le operazioni delladiCapitale per il ripristino delin due diverse zone della città. In piazza della Croce Rossa, zona Porta Pia, sono state avviate le opere di pulizia del sottopasso presente nell’area: sul posto intervenite le pattuglie del II Gruppo Sapienza, con il supporto del Reparto Assistenza Emarginati, unitamente a personale AMA e dell’Ufficio Speciale. Al momento dell’operazione, non è stata rilevata la presenza di persone sul posto.

Roma - va a richiedere il passaporto ma la Polizia lo arresta : era ricercato - ilfaroonline. Quando, però, il poliziotto incaricato di istruire la pratica ha consultato le banche dati in uso alle Forze dell’Ordine, è scattato l’alert: a carico del 75enne, pendeva infatti una nota di rintraccio – emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia – per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. (Ilfaroonline.it)

Roma - operaio ucciso da caduta ascensore : la salma portata via dalla polizia mortuaria - È stata portata via dalla polizia mortuaria la salma dell’operaio di 48 anni morto lunedì pomeriggio a causa del crollo di un’ascensore in via delle vergini a Roma, in pieno centro storico della Capitale. . La polizia scientifica ha ultimato i rilievi alla presenza del pm e dell’ispettore del lavoro, per poi dare il via libera a quella mortuaria di poter trasportare il corpo. (Lapresse.it)

Roma - ascensore precipita e uccide una persona : polizia sul luogo dell’incidente - In serata una prima informativa verrà inviata alla procura della Repubblica di Roma. . Con lui sono rimaste schiacciate altre due persone, che ora sono ferite. I tre, secondo quanto apprende LaPresse, stavano lavorando per conto di una ditta. Polizia e vigili del fuoco sul luogo dell’incidente in cui una persona ha perso la vita lunedì pomeriggio in un palazzo di via delle Vergini, nel centro di ... (Lapresse.it)