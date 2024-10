Raimondo Todaro viene ricoverato in ospedale ed è lui a spiegare i motivi (FOTO) (Di martedì 15 ottobre 2024) I fan di Raimondo Todaro si sono preoccupati dopo averlo visto in ospedale. Ecco cosa è successo al ballerino e come sta ora L'articolo Raimondo Todaro viene ricoverato in ospedale ed è lui a spiegare i motivi (FOTO) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Raimondo Todaro viene ricoverato in ospedale ed è lui a spiegare i motivi (FOTO) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I fan disi sono preoccupati dopo averlo visto in. Ecco cosa è successo al ballerino e come sta ora L'articoloined è lui a) proda Novella 2000.

“Non cercatemi per i prossimi giorni”. Raimondo Todaro ricoverato in ospedale : cosa è successo - Ora continuo a controllarmi, per adesso sono fuori pericolo”. Dopo 3 anni di grandi soddisfazioni, ma anche diversi battibecchi con Alessandra Celentano il ballerino di Catania ha detto basta. Intorno alle 9 della mattina di lunedì 14 ottobre sul profilo Instagram del ballerino è comparsa una story. (Caffeinamagazine.it)