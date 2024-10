Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, idea Mastantuono” (Di martedì 15 ottobre 2024) La Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 15 ottobre 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, idea Mastantuono” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladellain edicola oggi, martedì 15 ottobre 2024. Rassegna con news su calcio,e calciomercato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PRIMA PAGINA-Difendere Unifil è difendere il diritto internazionale. Intervista a Matteo Perego - La comunità internazionale invoca da tempo una de-escalation in Medio Oriente. Abbiamo fatto il punto con il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego. . Intervista a Matteo Perego appeared first on L'Identità. Ancora tensione tra Idf e Unifil con Israele che chiede ai caschi blu di abbandonare la missione. (Lidentita.it)

Milan - come non sprecare i 20 milioni di Musah : dagli Stati Uniti arriva il suggerimento|Primapagina - . com. com: Il primo gol (con gli Stati Uniti) non si scorda mai. 2024-10-14 17:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM. Un giocatore che per larghi tratti è sembrato un pesce fuor d’acqua, senza un ruolo e compiti ben definiti, complici le enormi difficoltà di Stefano Pioli prima e di Fonseca poi di trovare i giusti equilibri ad una rosa non amalgata al meglio. (Justcalcio.com)

CM.com – Juventus - ansia McKennie : l’infortunio preoccupa - domani farà gli esami|Primapagina - . Il centrocampista doveva andare in panchina, ma il commissario tecnico Mauricio Pochettino lo ha lasciato in tribuna per un non meglio precisato problema muscolare. com: Sono ore di grande ansia in casa Juventus in vista della ripresa del campionato di Serie A che al rientro dalla sosta vedrà i bianconeri affrontare prima affrontare la Lazio sabato alle 20. (Justcalcio.com)