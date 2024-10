Operaio morto in ascensore a Roma: si indaga sulla posizione lavorativa di Peter Isiwele (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – A un giorno dalla tragedia che ha visto morire l’Operaio 48enne nigeriano Peter Isiwele, vittima della caduta di un ascensore a Roma, la Procura avvia degli accertamenti sulla regolarità dei suoi contratti di lavoro. In particolare, ci si interroga sul possesso del patentino che permette di svolgere la manutenzione degli ascensori. E’ stato aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni in violazione delle norme antinfortunistiche. L’incidente ha avuto luogo all’interno di un condominio in via delle Vergini: le cinghie della cabina si sono improvvisamente staccate. Il cantiere è ora sotto sequestro. Nelle prossime ore dovrebbe svolgersi anche l’autopsia sul corpo di Isiwele. Oltre a lui, altre due persone sono rimaste ferite: un 16enne – portato all’ospedale Bambin Gesù – e un 39enne – trasportato al San Camillo. Quotidiano.net - Operaio morto in ascensore a Roma: si indaga sulla posizione lavorativa di Peter Isiwele Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – A un giorno dalla tragedia che ha visto morire l’48enne nigeriano, vittima della caduta di un, la Procura avvia degli accertamentiregolarità dei suoi contratti di lavoro. In particolare, ci si interroga sul possesso del patentino che permette di svolgere la manutenzione degli ascensori. E’ stato aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni in violazione delle norme antinfortunistiche. L’incidente ha avuto luogo all’interno di un condominio in via delle Vergini: le cinghie della cabina si sono improvvisamente staccate. Il cantiere è ora sotto sequestro. Nelle prossime ore dovrebbe svolgersi anche l’autopsia sul corpo di. Oltre a lui, altre due persone sono rimaste ferite: un 16enne – portato all’ospedale Bambin Gesù – e un 39enne – trasportato al San Camillo.

