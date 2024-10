Maxi furto d’arte a Firenze, ritrovate quasi 700 opere: «Trafugate da un falegname durante i lavori di manutenzione nelle dimore nobiliari» (Di martedì 15 ottobre 2024) Un abile artigiano, noto nelle case dell’alta società fiorentina per la sua maestria in piccoli lavori di falegnameria e manutenzione, è stato scoperto come il responsabile di uno dei più grandi furti d’arte degli ultimi anni. Le sue competenze professionali gli garantivano l’accesso a importanti dimore nobiliari, ma durante i suoi interventi riusciva a trafugare opere d’arte di inestimabile valore. In totale, ricostruisce La Nazione, si stima che l’artigiano abbia rubato quasi 700 pezzi nel corso di 5 anni. 695 per la precisione. E un valore stimato di oltre 3 milioni di euro. Il caso è stato risolto grazie a una complessa indagine avviata dai carabinieri di Firenze, in collaborazione con l’Fbi americana e il Ris dell’Arma. L’inchiesta, durata tre anni, ha coinvolto dodici indagati e ha portato al recupero di oltre 600 opere d’arte tra libri rari, ceramiche e dipinti. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 15 ottobre 2024) Un abile artigiano, notocase dell’alta società fiorentina per la sua maestria in piccolidiria e, è stato scoperto come il responsabile di uno dei più grandi furtidegli ultimi anni. Le sue competenze professionali gli garantivano l’accesso a importanti, mai suoi interventi riusciva a trafugaredi inestimabile valore. In totale, ricostruisce La Nazione, si stima che l’artigiano abbia rubato700 pezzi nel corso di 5 anni. 695 per la precisione. E un valore stimato di oltre 3 milioni di euro. Il caso è stato risolto grazie a una complessa indagine avviata dai carabinieri di, in collaborazione con l’Fbi americana e il Ris dell’Arma. L’inchiesta, durata tre anni, ha coinvolto dodici indagati e ha portato al recupero di oltre 600tra libri rari, ceramiche e dipinti.

