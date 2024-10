Margot Robbie è la nuova testimonial di Chanel n5 in esclusiva vi proponiamo il video di backstage della campagna diretta da Luca Guadagnino

Margot Robbie è la nuova testimonial di Chanel n°5, in esclusiva vi proponiamo il video di backstage della campagna diretta da Luca Guadagnino (Di martedì 15 ottobre 2024) L'attrice, ambasciatrice della Maison da marzo 2018, entra a far parte della schiera di grandi star che hanno incarnato l'essenza dell'iconico profumo e rappresenta una donna la cui femminilità e sicurezza non hanno bisogno di essere definite da un uomo, perché le basta il suo profumo Vanityfair.it - Margot Robbie è la nuova testimonial di Chanel n°5, in esclusiva vi proponiamo il video di backstage della campagna diretta da Luca Guadagnino Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'attrice, ambasciatriceMaison da marzo 2018, entra a far parteschiera di grandi star che hanno incarnato l'essenza dell'iconico profumo e rappresenta una donna la cui femminilità e sicurezza non hanno bisogno di essere definite da un uomo, perché le basta il suo profumo

