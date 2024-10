Marchetti: “Rinnovo Kvara? A fine ottobre l’incontro, si proverà a trovare l’accordo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Radio Marte – Marchetti: “Rinnovo Kvara? A fine ottobre l’incontro, si proverà a trovare l’accordo” Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto in L'articolo Marchetti: “Rinnovo Kvara? A fine ottobre l’incontro, si proverà a trovare l’accordo” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Marchetti: “Rinnovo Kvara? A fine ottobre l’incontro, si proverà a trovare l’accordo” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Radio Marte –: “? A, si” Il giornalista di Sky Sport, Luca, è intervenuto in L'articolo: “? A, si” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marchetti (Sky) : «La trattativa per il rinnovo Kvara potrebbe sbloccarsi abbassando il valore della clausola» - Non ci sono urgenze particolari nel Napoli che a livello numerico è a posto. . Difficilmente il Napoli alzerà l’offerta, ritenendo di aver fatto il massimo sforzo possibile per riconoscere al calciatore georgiano quanto fatto finora in maglia azzurra. L'articolo Marchetti (Sky): «La trattativa per il rinnovo Kvara potrebbe sbloccarsi abbassando il valore della clausola» sembra essere il primo ... (Ilnapolista.it)

Marchetti (Sky Sport) : «Kvaratskhelia infastidito dal Napoli. Si rischia un caso Osimhen bis» - . Che possibilità ci sono che Kvaratskhelia si appelli all’articolo 17? «Quest’articolo esiste, ma è stato usato pochissime volte; uno dei pochi fu Morgan De Sanctis, che andò al Siviglia. Detto questo, serve un club connivente e che accetta di concorrere a questo sgarbo, e la verità è che i grandi club, di solito, non cavalcano questo tipo di situazioni per non fare torto a nessuno». (Ilnapolista.it)

Napoli - le considerazioni di Marchetti. E Di Lorenzo - Kvara… - . Il capitano del Napoli Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Non ci sono novità o sviluppi per il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia. Ma a proposito di Napoli ci sono almeno due giocatori dei nuovi che hanno meravigliato: uno è certamente McTominay che ha “costretto” Conte anche a un cambio di sistema di gioco (peraltro consentendo così al Napoli di ... (Terzotemponapoli.com)