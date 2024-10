La tradizione napoletana nella rassegna dedicata all’Opera (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue con successo la rassegna di musica dedicata al mondo dell’Opera e della canzone classica napoletana a Montecatini Terme intitolata "The Best of Opera and Viva Napoli! 2024". Si tratta di un percorso di concerti che si svolgono tutti i mercoledì nella sala della musica al Grand Hotel Croce di Malta alle ore 21,15 e che si susseguiranno fino al 30 ottobre. La rassegna è curata dall’ Associazione di promozione musicale "Opera Concerto" con sede a Monsummano Terme. Si tratta della quinta edizione della rassegna che ha raggiunto il prestigioso traguardo di oltre 100 concerti eseguiti per un pubblico di oltre 30 nazionalità fra i suoi ospiti. Lanazione.it - La tradizione napoletana nella rassegna dedicata all’Opera Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue con successo ladi musicaal mondo dell’Opera e della canzone classicaa Montecatini Terme intitolata "The Best of Opera and Viva Napoli! 2024". Si tratta di un percorso di concerti che si svolgono tutti i mercoledìsala della musica al Grand Hotel Croce di Malta alle ore 21,15 e che si susseguiranno fino al 30 ottobre. Laè curata dall’ Associazione di promozione musicale "Opera Concerto" con sede a Monsummano Terme. Si tratta della quinta edizione dellache ha raggiunto il prestigioso traguardo di oltre 100 concerti eseguiti per un pubblico di oltre 30 nazionalità fra i suoi ospiti.

