La storia infinita della tentata estorsione alla Fiumara d'Arte, riproposte le richieste di condanna a Lo Re e Di Bella (Di martedì 15 ottobre 2024) Chiesta la condanna per Giuseppe Lo Re e IsaBella Di Bella per la vicenda della tentata estorsione ai danni dell’impresa Pegaso di Brolo impegnata nel 2015 nei lavori di restauro della Fiumara d’Arte.Si tratta dell’ultimo troncone del processo scaturito dall’operazione Concussio dopo che la Messinatoday.it - La storia infinita della tentata estorsione alla Fiumara d'Arte, riproposte le richieste di condanna a Lo Re e Di Bella Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Chiesta laper Giuseppe Lo Re e IsaDiper la vicendaai danni dell’impresa Pegaso di Brolo impegnata nel 2015 nei lavori di restaurod’.Si tratta dell’ultimo troncone del processo scaturito dall’operazione Concussio dopo che la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato un 47enne per tentata estorsione aggravata da metodo mafioso : la denuncia di un imprenditore napoletano - Ultimo aggiornamento il 15 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . L’importanza della denuncia di questo imprenditore si radica nel suo coraggio di opporsi al racket, un tema di grande rilevanza in molte realtà italiane. Le indagini sono state condotte in collaborazione con la Stazione Carabinieri del Rione Traiano e hanno messo in luce il sistema di intimidazione ... (Gaeta.it)

Napoli : imprenditore si ribella. Carabinieri arrestano 47enne per tentata estorsione - Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva. Le successive indagini esperite, hanno consentito di raccogliere gravi e diversi indizi di colpevolezza nei confronti ... (Puntomagazine.it)

Tentata estorsione da 200 mila euro - i quattro indagati davanti al gip - Nella mattinata di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, i quattro indagati arrestati venerdì 11 ottobre dagli agenti della squadra mobile di Brindisi sono comparsi davanti al gip del tribunale di Lecce per sostenere gli interrogatori di garanzia. Il blitz conclude una inchiesta-lampo, scaturita dalla... (Brindisireport.it)