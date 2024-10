Italia Under 21 agli Europei 2025: basta un pareggio con l’Irlanda, decisivo Casadei (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Italia Under 21 pareggia 1-1 con i pari età dell’Irlanda 1-0 e si qualifica direttamente agli Europei di categoria del 2025 con il primo posto del girone A. Al ‘Nereo Rocco’ di Trieste, basta un pareggio agli azzurrini per chiudere i giochi: decisiva la rete di Casadei nel primo tempo per tenere a distanza gli irlandesi, che perdono il secondo posto e vengono scavalcati dalla Norvegia, reduce dal successo per 5-0 sulla Turchia. l’Irlanda è fisica e aggressiva: ha spesso la meglio nelle seconde palle ed è pericolosa sui calci piazzati. Niente che non si sapesse alla vigilia, ma tra il 17? e il 22? gli ospiti si affacciano pericolosamente in area azzurra da palla ferma. Ad aiutarli è Desplanches, tutt’altro che preciso: il portiere prima non trattiene una comoda palla sul colpo di testa di Kenny, poi non è perfetto nell’uscita alta su corner dalla sinistra. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’21 pareggia 1-1 con i pari età del1-0 e si qualifica direttamentedi categoria delcon il primo posto del girone A. Al ‘Nereo Rocco’ di Trieste,unazzurrini per chiudere i giochi: decisiva la rete dinel primo tempo per tenere a distanza gli irlandesi, che perdono il secondo posto e vengono scavalcati dalla Norvegia, reduce dal successo per 5-0 sulla Turchia.è fisica e aggressiva: ha spesso la meglio nelle seconde palle ed è pericolosa sui calci piazzati. Niente che non si sapesse alla vigilia, ma tra il 17? e il 22? gli ospiti si affacciano pericolosamente in area azzurra da palla ferma. Ad aiutarli è Desplanches, tutt’altro che preciso: il portiere prima non trattiene una comoda palla sul colpo di testa di Kenny, poi non è perfetto nell’uscita alta su corner dalla sinistra.

