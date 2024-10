Lanazione.it - Inaugurata la panchina del ricordo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si è tenuta una toccante cerimonia di commemorazione in onore di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana vittima delle foibe durante la Seconda Guerra Mondiale. L’amministrazione comunale ha raccolto l’invito del Comitato 10 febbraio di ricordare il suo sacrificio, simbolo di tutte le vittime delle violenze e delle atrocità commesse in quel periodo oscuro della nostra storia. "Ricordare Norma - ha detto il vice sindaco Andrea Mazzoni- non è solo un atto di memoria, ma un dovere morale per preservare la verità e trasmettere alle nuove generazioni i valori della pace, della libertà e del rispetto per i diritti umani".