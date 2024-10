In manovra i fondi per i contratti dei dipendenti pubblici, flat tax per i medici (Di martedì 15 ottobre 2024) La Pubblica amministrazione sarà al centro di una parte importante della manovra finanziaria che il Governo discuterà nella serata del 15 ottobre in Consiglio dei ministri. Il tema preponderante sarà il prossimo triennio di rinnovo dei contratti, che includerà gli anni tra il 2025 e il 2027. Dovrebbero essere stanziati i fondi per far fronte alle trattative o comunque garantire continuità per i dipendenti del settore pubblico. Particolare attenzione è dedicata ai medici. Il Sistema sanitario nazionale è in difficoltà nel trattenere i professionisti che lavorano negli ospedali a causa degli stipendi troppo bassi. Il Governo starebbe pensando a una flat tax sull’indennità medica specifica oltre che a un piano per l’assunzione di 20mila medici e 10mila infermieri. Quifinanza.it - In manovra i fondi per i contratti dei dipendenti pubblici, flat tax per i medici Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Pubblica amministrazione sarà al centro di una parte importante dellafinanziaria che il Governo discuterà nella serata del 15 ottobre in Consiglio dei ministri. Il tema preponderante sarà il prossimo triennio di rinnovo dei, che includerà gli anni tra il 2025 e il 2027. Dovrebbero essere stanziati iper far fronte alle trattative o comunque garantire continuità per idel settore pubblico. Particolare attenzione è dedicata ai. Il Sistema sanitario nazionale è in difficoltà nel trattenere i professionisti che lavorano negli ospedali a causa degli stipendi troppo bassi. Il Governo starebbe pensando a unatax sull’indennità medica specifica oltre che a un piano per l’assunzione di 20milae 10mila infermieri.

