Gaeta.it - Grande ritorno delle antologie: esce “365 racconti gialli, thriller e noir” curata da Campeti e Cocuzza

(Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi segna una data importante per gli amanti della letteratura gialla e, con l'uscita dell'attesa antologia "365". Pubblicata da Delos Digital eda Marikae Claudia, la raccolta raccoglie opere di autori provenienti da tutta Italia, offrendo una nuova prospettiva nel panorama editoriale nazionale. Questa pubblicazione segna ildella serie "365", interrotta per un decennio, promettendo ai lettori un viaggio avvincente attraverso storie brevi che catturano l'attenzione e la fantasia. Il significato della nuova antologia Il progetto "365" non è solo una semplice raccolta di, ma piuttosto una vera e propria celebrazione della scrittura collettiva.