Furti Bracerie Venete: arrestato l'autore dei colpi in via Madonnina

TRIESTE - Fermato uno dei presunti ladri che hanno colpito più volte il ristorante Bracerie Venete la scorsa primavera. Come riporta Il Piccolo, sono stati i carabinieri ad arrestare il giovane straniero, che attualmente si trova al Coroneo, anche per altri reati. Nulla si sa, invece, del

