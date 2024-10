Da Monza la lettera in dialetto al senatore Galliani Pochi i 25 milioni di euro per il metrò | Sultant 9 meter de linea

Da Monza la lettera in dialetto al senatore Galliani. Pochi i 2,5 milioni di euro per il metrò: “Sultant 9 meter de linea...” (Di martedì 15 ottobre 2024) Monza, 15 ottobre 2024 – ????“Ilustre e carissimo senatur Galliani, van ben anca 2 miliun e mezz purtà a cà per l’estensiun de la M5, ma duvariet savè che curispunden a Sultant 9 meter de linea. Per qest mutif, anda’ a di’ “piutòst che nient l’è mej piutòst” purtropp val nient, l’è propi nient istess”. L’associazione Hq Monza si affida al dialetto per incalzare il senatore di Forza Italia Adriano Galliani, che nei giorni scorsi aveva annunciato di avere portato a casa 2,5 milioni di euro per la metropolitana M5 a Monza. Una goccia nel mare, ma, aveva detto in brianzolo Galliani in una telefonata al sindaco Paolo Pilotto, “piuttosto che niente è meglio piuttosto”. Ilgiorno.it - Da Monza la lettera in dialetto al senatore Galliani. Pochi i 2,5 milioni di euro per il metrò: “Sultant 9 meter de linea...” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – ????“Ilustre e carissimo senatur, van ben anca 2 miliun e mezz purtà a cà per l’estensiun de la M5, ma duvariet savè che curispunden ade. Per qest mutif, anda’ a di’ “piutòst che nient l’è mej piutòst” purtropp val nient, l’è propi nient istess”. L’associazione Hqsi affida alper incalzare ildi Forza Italia Adriano, che nei giorni scorsi aveva annunciato di avere portato a casa 2,5diper la metropolitana M5 a. Una goccia nel mare, ma, aveva detto in brianzoloin una telefonata al sindaco Paolo Pilotto, “piuttosto che niente è meglio piuttosto”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Monza la lettera in dialetto al senatore Galliani. Pochi i 2,5 milioni di euro per il metrò: “Sultant 9 meter de linea...” - Monza risponde per le rime alla battuta del senatore (“piuttosto che niente è meglio piuttosto”) invitandolo a fare squadra per portare a casa di più. E lui promette il pressing sul Governo ... (ilgiorno.it)

«Caro senatur Galliani, van ben anca 2 miliun e mezz, ma...»: la lettera in dialetto dell’associazione HQ Monza - Il senatore monzese aveva scritto al sindaco di aver ottenuto 2,5 milioni di euro inseriti nella legge di bilancio: «Piutòst che nient l’è mej piutòst». Da qui la replica: «Ce ne vogliono 400» ... (msn.com)

Per la M5 solo briciole, Hq Monza striglia Galliani in dialetto - Per la M5 solo briciole, Hq Monza striglia Galliani in dialetto. Botta e risposta dopo lo stanziamento di 2,5 milioni (ne mancano altri 397,5) ... (primamonza.it)