Crac Bio-On dall’ascesa al processo | la parabola finanziaria dell’azienda di bioplastiche

Il processo sul Crac di Bio-On, la società di bioplastiche fallita nel 2019, è ufficialmente iniziato a Bologna. Le indagini, avviate dopo l'attacco del fondo speculativo Quintessential Capital Management (QCM), hanno portato all'incriminazione di nove persone, tra cui l'ex presidente Marco Astorri e il suo vice Guido Cicognani. Gli imputati rispondono, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta e distrazione di fondi. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Bologna, ha rivelato una serie di irregolarità contabili e gestionali che hanno portato al collasso di una delle startup più promettenti del panorama italiano. Cerchiamo di ricostruire l'ascesa e il fallimento del "sogno Bio-On".

