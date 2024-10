Thesocialpost.it - Contributi dalle banche, tagli ai ministeri e modifiche alle detrazioni: Manovra, le ultime mosse del governo

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dalla proroga del bonus per le ristrutturazioni della prima casapensioni, passando per le misure a favore di famiglie e imprese, il Consiglio dei ministri si riunisce per discutere la legge di Bilancio. Questasi prevede avrà un costo compreso tra i 23 e i 25 miliardi, di cui 9 rappresenteranno deficit. La riunione, convocata per martedì 15 ottobre20, dovrà esaminare il Documento programmatico di bilancio per l’Unione europea, da inviare a Bruxelles entro la mezzanotte, oltre alla legge di Bilancio e al decreto fiscale ad essa collegato.Leggi anche: Eleonora Giorgi e il cancro: “Non voglio che mio nipote sappia. Ecco cosa farò se sopravvivo” Secondo il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, si prevede che lecontribuiscano con un importo di 3-4 miliardi. Non si prevede, invece, un aumento delle imposte sulle società o dell’Irap.