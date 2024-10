Cina: robot umanoide fabbricato nel Paese posto in contesto lavorativo (Di martedì 15 ottobre 2024) Pechino, 15 ott – (Xinhua) – Il colosso industriale cinese UBTECH ha posto il suo robot umanoide WalkerS1 in un contesto di lavoro. Scoprite come si comporta nel caricare un pacco di 16,3 chili. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: robot umanoide fabbricato nel Paese posto in contesto lavorativo Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Pechino, 15 ott – (Xinhua) – Il colosso industriale cinese UBTECH hail suoWalkerS1 in undi lavoro. Scoprite come si comporta nel caricare un pacco di 16,3 chili. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Optimus - il robot umanoide di Tesla cambierà il mondo del lavoro - Secondo lui, l’introduzione di robot umanoidi nelle catene di montaggio potrebbe portare a una riduzione dei costi di produzione e, in ultima analisi, a un calo dei prezzi di beni di consumo come le automobili Tesla. com/2M9UJPTTLX — DogeDesigner (@cb_doge) October 11, 2024 Musk ha dichiarato che Optimus è parte di una visione a lungo termine per automatizzare il lavoro manuale su larga scala, ... (Velvetmag.it)

Elon Musk e l’inquietante sfilata dei robot : ecco Optimus - l’umanoide che ci aiuterà a fare tutto - (Adnkronos) – Un battaglione di robot in tutto e per tutto somiglianti a esseri umani che sfilano sul palco. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ... (Webmagazine24.it)

Elon Musk e l’inquietante sfilata dei robot : ecco Optimus - l’umanoide che ci aiuterà a fare tutto - (Adnkronos) – Un battaglione di robot in tutto e per tutto somiglianti a esseri umani che sfilano sul palco. Elon Musk all'evento We robot presenta Optimus, l'umanoide che come un perfetto maggiordomo è in grado di servire a tavola, pulire la cucina, annaffiare le piante, scaricare la macchina dai bagagli e persino intrattenere i ragazzi […]. (Periodicodaily.com)