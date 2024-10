Caso Liguori, Ostellari: «Fino a condanna definitiva non si è colpevoli, il resto è solo populismo» (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Caso Liguori, il giocatore del Padova condannato in primo grado per violenza sessuale su una minorenne a tre anni e quattro mesi e che ha giocato nell'ultimo turno di campionato a pochi giorni da quella stessa sentenza, sta scuotendo la politica. Sulla vicenda si è così espresso anche il Padovaoggi.it - Caso Liguori, Ostellari: «Fino a condanna definitiva non si è colpevoli, il resto è solo populismo» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il, il giocatore del Padovato in primo grado per violenza sessuale su una minorenne a tre anni e quattro mesi e che ha giocato nell'ultimo turno di campionato a pochi giorni da quella stessa sentenza, sta scuotendo la politica. Sulla vicenda si è così espresso anche il

Ostellari sul caso Liguori : «Fino a condanna definitiva non si è colpevoli - il resto è solo populismo» - Il caso Liguori, il giocatore del Padova condannato in primo grado per violenza sessuale su una minorenne a tre anni e quattro mesi e che ha giocato nell'ultimo turno di campionato a pochi giorni da quella stessa sentenza, sta scuotendo la politica. Sulla vicenda si è così espresso anche il... (Padovaoggi.it)

