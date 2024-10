Calcio: Nazionale. Oltre 7 milioni di telespettatori per Italia-Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha ottenuto il 34.17% di share ROMA - Vince in campo e negli ascolti la Nazionale, che ieri allo Stadio 'Friuli' di Udine ha battuto 4-1 Israele consolidando il primo posto in classifica nel girone di Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nazionale. Oltre 7 milioni di telespettatori per Italia-Israele Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha ottenuto il 34.17% di share ROMA - Vince in campo e negli ascolti la, che ieri allo Stadio 'Friuli' di Udine ha battuto 4-1consolidando il primo posto in classifica nel girone di Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è

Italia-Israele - esordio di Lucca in Nazionale : “Sono orgogliosissimo” - L’hanno vestita tanti campioni e si rappresenta l’Italia, una cosa fondamentale”, ha detto l’attaccante 24enne dopo la partita disputata a Udine, città per la quale gioca in Serie A. “Siamo entrati con la voglia di vincere, siamo cresciuti piano piano col gioco. “Sono entrato pochi minuti ma mi sono bastati, sono orgogliosissimo di vestire questa maglia. (Lapresse.it)

LIVE Italia-Israele 4-1 - Nations League calcio in DIRETTA : larga vittoria per la nazionale azzurra - doppietta per Di Lorenzo - 52? Italia che inizia ancora forte, si cerca il gol del raddoppio. 20. 35 Italia che parte forte ma Glazer respinge ogni tentativo di Retegui e Tonali. Spalletti ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Kanikovski, Abu Fani; Haziza, Peretz, Gloukh; Madmon. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Israele, quarto match del Gruppo 2 della Lega A ... (Oasport.it)