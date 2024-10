Benfica shock, chiesta l’esclusione dal campionato: il motivo (Di martedì 15 ottobre 2024) Il clamoroso caso che vede coinvolto il Benfica per l’operato degli ultimi anni nel campionato portoghese. Tutti i dettagli in merito Clamorosa svola sul caso che vede coinvolto il Benfica. La Procura ha infatti depositato oggi le accuse di corruzione e frode fiscale contro gli ex dirigenti e l’ex presidente Luís Filipe Vieira. Fra le altre Calcionews24.com - Benfica shock, chiesta l’esclusione dal campionato: il motivo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Il clamoroso caso che vede coinvolto ilper l’operato degli ultimi anni nelportoghese. Tutti i dettagli in merito Clamorosa svola sul caso che vede coinvolto il. La Procura ha infatti depositato oggi le accuse di corruzione e frode fiscale contro gli ex dirigenti e l’ex presidente Luís Filipe Vieira. Fra le altre

Neres nemmeno convocato per la prima di campionato. Il Benfica sta perdendo 1-0 (A Bola) - Non possiamo concentrarci solo su quello. «In questo momento Neres continua a essere un giocatore del Benfica. Non convocato alla prima di campionato L’esterno brasiliano è al centro di alcune manovre di mercato che coinvolgono Napoli e Benfica. Sono gestite da più persone». Neres al Napoli, l’allenatore del Benfica quasi conferma: «Il mercato esiste, non posso entrare nei dettagli» Domani il ... (Ilnapolista.it)