Ilfattoquotidiano.it - Arrestato per stupro e rilasciato su cauzione: chi è il 24enne ex stella della Premier League nei guai per violenza sessuale

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Ha giocato ine la gente lo riconoscerà. Le accuse contro di lui sono molto gravi“. Un ex calciatore di, oggie nazionale, sarebbe statoa Londra con l’accusa didopo la denuncia di una donna. Secondo quanto raccolto dalle fonti del The Sun l’uomo viene definito come una “ex” del campionato inglese. Per motivi legali, non è stato specificato il nome del calciatore coinvolto. La fonte ripresa da diversi tabloid inglesi avrebbe dichiarato che la donna 20enne – portata in un centro di consulenza per vittime di– “ha incontrato il giocatore in un bar e ha accettato di tornare al suo hotel, dove lui aveva prenotato in precedenza. Lei sostiene che poi lui l’ha aggredita e violentata. La donna si è recata alla reception dell’hotel e si dice che fosse molto angosciata.