Al Museo Correale di Terranova si parlerà delle porcellane

Venerdì 18 ottobre, alle 17,30, si riaprono le porte del Museo Correale di Terranova a Sorrento per il secondo appuntamento di «Conversazione d'arte al Correale». A conversare sul tema, nella Sala degli Specchi, sarà Luisa Ambrosio, già direttrice del Museo delle porcellane Duca di Martina in Villa Floridiana a Napoli , con l'introduzione del Presidente del Museo Correale Gaetano Mauro e la moderazione di Costanza Martina Vitale. «Sarà un tuffo nell'Europa pre-settecentesca, affascinata da questa nuova manifattura, la porcellana, che prendeva il nome di 'oro bianco', ambita e sviluppata dall'oriente dalle migliori casate nobiliari europee: è questo l'argomento principe.

