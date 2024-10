Tajani al Processo di Berlino: “Obiettivo è riunificazione Balcani occidentali con l’Europa” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per Tajani "l’integrazione dei Balcani occidentali nella Ue è una priorità del Governo" e "l’impegno italiano per rafforzare la cooperazione con i partner Balcanici è concreto e costante" L'articolo Tajani al Processo di Berlino: “Obiettivo è riunificazione Balcani occidentali con l’Europa” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Tajani al Processo di Berlino: “Obiettivo è riunificazione Balcani occidentali con l’Europa” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per"l’integrazione deinella Ue è una priorità del Governo" e "l’impegno italiano per rafforzare la cooperazione con i partnerci è concreto e costante" L'articoloaldi: “con” proviene da Il Difforme.

Tajani domani a vertice “Processo Berlino” su Balcani occidentali - it. Il nostro obiettivo è la “riunificazione” dei Balcani occidentali con l’Europa” ha indicato Tajani. “L’impegno italiano per rafforzare la cooperazione con i partner balcanici è concreto e costante. “La riunione di Berlino conferma la centralità dell’integrazione dei partner dei Balcani con l’Unione europea nel nuovo ciclo istituzionale europeo” ha indicato il Ministro. (Ildenaro.it)

Tajani sul caso Toti : “Il processo durante le elezioni condiziona il voto” - . Articolo pubblicato martedì 06 Agosto 2024, 19:03 Il caso della regione Liguria, pronta ad avviarsi verso le elezioni regionali anticipate a seguito delle dimissioni del presidente Giovanni Toti, continua a far discutere i partiti di governo e opposizioni, perché presto dovranno essere presentati i nomi dei candidati per la presidenza. (Ildifforme.it)

Toti insiste : “Torni l’immunità per i politici”. Tajani attacca : “Il processo in campagna elettorale condiziona il voto”. Ma inizierà dopo - “Non è la questione Toti ma una questione di principio. L'articolo Toti insiste: “Torni l’immunità per i politici”. “Credo che le immunità della politica siano calate oltre ogni limite seguendo un certo populismo e un certo giustizialismo“. Il ministro degli Esteri, in ogni caso, non ha dubbi: nella vicenda c’è “qualche cosa di troppo politicizzato”, dice. (Ilfattoquotidiano.it)