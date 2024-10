Liberoquotidiano.it - Spazio: Valente (Asi), 'Iac è risultato dello sforzo sistema Italia'

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Il 75esimo Congresso Astronautico Internazionale (Iac), organizzato dall'Iaf e ospitato da Aidaa, in collaborazione con l'Agenzia Spazialena (Asi) e Leonardo "è ilriuscito di unocoordinato del". Lo ha detto Teodoro, presidente dell'Agenzia spazialena, durante la cerimonia inaugurale di Iac 2024 al Mico di Milano. "Questo congresso - ha detto- rappresenta una piattaforma unica e globale che favorisce lo scambio di conoscenze tra Paesi lontani, emergenti e in via di sviluppo. Svolge un ruolo cruciale nella costruzione di nuove partnership tra le diverse comunità spaziali composte da agenzie spaziali, industria, accademia, giovani, decisori e tutti i rappresentanti della società civile".