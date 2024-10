Rubate 700 opere d’arte nelle dimore nobiliari di Firenze. Sparivano durante lavori di manutenzione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – Si passavano il nome perché quell’artigiano era proprio bravo, nelle case della “Firenze bene” andava spesso a fare lavori di riparazione e piccola manutenzione. E dato che c’era ne approfittava per far sparire qualcosa, opere d'arte. Non una o due: parliamo di quasi settecento pezzi rubati nel giro di qualche qualche anno. I carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, con la collaborazione addirittura della Fbi americana e il raggruppamento investigazionisScientifiche dell’Arma dei Carabinieri, sono arrivati a dama dopo tre anni di indagine. Tutto è iniziato con la denuncia di furto presentata nel 2021 da un fiorentino: tra dicembre 2018 e giugno 2019 gli avevano rubato un libro raro e costosissimo, l’opera di Leonhart Fuchs dal titolo “De Historia Stirpium Commentarii Isignes”, stampato a Basilea nel 1542. Lanazione.it - Rubate 700 opere d’arte nelle dimore nobiliari di Firenze. Sparivano durante lavori di manutenzione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Si passavano il nome perché quell’artigiano era proprio bravo,case della “bene” andava spesso a faredi riparazione e piccola. E dato che c’era ne approfittava per far sparire qualcosa,d'arte. Non una o due: parliamo di quasi settecento pezzi rubati nel giro di qualche qualche anno. I carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di, con la collaborazione addirittura della Fbi americana e il raggruppamento investigazionisScientifiche dell’Arma dei Carabinieri, sono arrivati a dama dopo tre anni di indagine. Tutto è iniziato con la denuncia di furto presentata nel 2021 da un fiorentino: tra dicembre 2018 e giugno 2019 gli avevano rubato un libro raro e costosissimo, l’opera di Leonhart Fuchs dal titolo “De Historia Stirpium Commentarii Isignes”, stampato a Basilea nel 1542.

