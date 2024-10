Ilnapolista.it - Raspadori, l’agente: «Juventus? Giacomo sta bene a Napoli, anche se Giuntoli lo stima»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) All’assemblea elettiva dell’Aiacs (Associazione italiana agenti, calciatori, società), è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Tullio Tinti, agente di, che asembra sempre in bilico ed era stato accostato quest’estate alla. Infatti, si era parlato di un arrivo in azzurro di Federico Chiesa, scambiato proprio con l’ex Sassuolo.di: «? Staal» In merito alla questione Tinti ha dichiarato: «sta, sicuramente. Il dsè l’ex del, è normale che abbia grandedi. Ma sono tutte cose premature». Nelle prime partite di campionato era titolare in attesa di Lukaku Ecco uno stralcio dell’analisi della partita-Bologna 3-0 della Gazzetta dello Sport. Non tutti i problemi delsono risolti, sia chiaro.