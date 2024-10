“Musica e Scienza tra Conservatorio e Università", l'incontro alla Reggia Carrarese (Di lunedì 14 ottobre 2024) A conclusione delle celebrazioni di Wolfango Dalla Vecchia, nel trentennale della morte del musicista padovano, mercoledì 16 ottobre 2024 alle ore 15.30 nella Sala del Guariento della Reggia Carrarese si terrà il convegno “Musica e Scienza tra Conservatorio e Università di Padova. Una virtuosa Padovaoggi.it - “Musica e Scienza tra Conservatorio e Università", l'incontro alla Reggia Carrarese Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A conclusione delle celebrazioni di Wolfango DVecchia, nel trentennale della morte del musicista padovano, mercoledì 16 ottobre 2024 alle ore 15.30 nella Sala del Guariento dellasi terrà il convegno “tradi Padova. Una virtuosa

