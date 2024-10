MOVIOLA – Italia-Israele gol olimpico di Abu Fani | Vicario protesta e chiede fallo VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un altro episodio dain, match della quarta giornata del girone 2 di Lega A di Nations League. Al 66? la nazionale israeliana accorcia le distanze con un gol, cioè da calcio d’angolo, ma sono forti le proteste degli azzurri per un presuntodi Baltaxa su, che non è riuscito ad allontanare la palla proprio per via della presenza dell’avversario sulla riga di porta. La situazione è al limite. E il check al Var è lungo, ma alla fine lo spagnolo Carlos del Cerro Grande ha fatto cenno al connazionale Ricardo de Burgos di convalidare la rete del 2-1.