Misericordia di Campo di Marte, operativi i nuovi ambulatori in viale Paoli (Di lunedì 14 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySono operativi dalla settimana scorsa i sette ambulatori della Misericordia di San Pietro Martire-Campo di Marte, in viale Paoli. "E presto lo sarà anche il centro anziani", si legge nella comunicazione che annuncia l'avvenuto Firenzetoday.it - Misericordia di Campo di Marte, operativi i nuovi ambulatori in viale Paoli Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySonodalla settimana scorsa i settedelladi San Pietro Martire-di, in. "E presto lo sarà anche il centro anziani", si legge nella comunicazione che annuncia l'avvenuto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Travolto e ucciso da un'auto in sella alla propria bici - Un uomo di 76 anni è morto questa mattina intorno alle 9.30 sul viale Europa a Marlia di fronte alla farmacia comunale, investito da un'automobile. L'uomo era in sella alla sua bicicletta e pare stess ... (lagazzettadilucca.it)

“Io non rischio”, le buone pratiche di protezione civile si imparano “sul campo”. Una domenica ai Gigli insieme ai volontari - CAMPI BISENZIO - Una domenica per vivere in presa diretta le buone pratiche di protezione civile. Domani, infatti, domenica 13 ottobre, in contemporanea ... (piananotizie.it)

Cade in una scarpata nei boschi di Rigolato e si ferisce - L'incidente è accaduto ieri sera, giovedì 10 ottobre, a pochi passi dall'abitato della località carnica. L'uomo è stato trasportato in elicottero in ospedale a Udine ... (udinetoday.it)