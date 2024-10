Milan, Matteo Gabbia verso il rinnovo fino al 2030: “A breve parleremo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ottobre 2024 - Matteo Gabbia verso il rinnovo fino al 2030 con il Milan. Sarebbe il primo giocatore rossonero in rosa a legarsi alla società fino al prossimo decennio. Il difensore andrà in scadenza a giugno 2026. Del suo futuro ha parlato l'agente Tullio Tinti. "La società mi ha contattato e a breve parleremo. Lui è super felice, naturalmente. Ha la maglia del Milan addosso fin da bambino, è contento di avere la possibilità di rinnovare e sente da parte della dirigenza una grande considerazione. Chiaro, dovremo discuterne". Il difensore 24enne, originario di Fagnano Olona nel Varesotto, è cresciuto nel settore giovanile rossonero dove è arrivato all'età di 13 anni. Il debutto in prima squadra nel 2017, in Europa League. Sport.quotidiano.net - Milan, Matteo Gabbia verso il rinnovo fino al 2030: “A breve parleremo” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)o, 14 ottobre 2024 -ilalcon il. Sarebbe il primo giocatore rossonero in rosa a legarsi alla societàal prossimo decennio. Il difensore andrà in scadenza a giugno 2026. Del suo futuro ha parlato l'agente Tullio Tinti. "La società mi ha contattato e a. Lui è super felice, naturalmente. Ha la maglia deladdosso fin da bambino, è contento di avere la possibilità di rinnovare e sente da parte della dirigenza una grande considerazione. Chiaro, dovremo discuterne". Il difensore 24enne, originario di Fagnano Olona nel Varesotto, è cresciuto nel settore giovanile rossonero dove è arrivato all'età di 13 anni. Il debutto in prima squadra nel 2017, in Europa League.

