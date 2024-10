Meloni chiama Netanyahu: “Attacchi ai caschi blu inaccettabili”. Il premier israeliano: “Unifil si ritiri” (Di lunedĂŹ 14 ottobre 2024) In Italia si teme per la sorte dei caschi blu in Libano dopo i recenti attacchi dell'Idf, che hanno spinto Meloni a telefonare al primo ministro israeliano. Netanyahu tira dritto: "Faremo il possibile per impedire vittime", ma "tutto il necessario per vincere la guerra". Fanpage.it - Meloni chiama Netanyahu: “Attacchi ai caschi blu inaccettabili”. Il premier israeliano: “Unifil si ritiri” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedĂŹ 14 ottobre 2024) In Italia si teme per la sorte deiblu in Libano dopo i recenti attacchi dell'Idf, che hanno spintoa telefonare al primo ministrotira dritto: "Faremo il possibile per impedire vittime", ma "tutto il necessario per vincere la guerra".

