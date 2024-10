'La Volta Buona' di Caterina Balivo cambia il format dopo la 'crisi di spettatori (Di lunedì 14 ottobre 2024) Caterina Balivo, originaria di Aversa e volto noto della televisione italiana, sta attraversando un momento difficile con il suo nuovo programma pomeridiano su Rai 1, 'La Volta Buona'. Nonostante il format sia stato confermato per una seconda edizione, gli ascolti non sono quelli sperati. Il Casertanews.it - 'La Volta Buona' di Caterina Balivo cambia il format dopo la 'crisi di spettatori Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), originaria di Aversa e volto noto della televisione italiana, sta attraversando un momento difficile con il suo nuovo programma pomeridiano su Rai 1, 'La'. Nonostante ilsia stato confermato per una seconda edizione, gli ascolti non sono quelli sperati. Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Il coming out di mio figlio? Io sono cresciuta con gli omosessuali - anche il mio truccatore… quando me l’ha detto - io mi sono subito presa la colpa” : Serena Grandi a La Volta Buona - Nel momento in cui scopre i tradimenti del consorte decide di lasciarlo: “Da lì è iniziata una sorta di rabbia, era finito l’amore, perché c’era questo bambino che aveva bisogno del mio amore”. IL COMING OUT DEL FIGLIO EDOARDO – L’intervista tocca pure il coming out di Edoardo, che sin da ragazzino capisce di essere attratto dal suo stesso sesso. (Ilfattoquotidiano.it)

Caterina Balivo - che clima tremendo che c’è a “La volta buona” : avete sentito cosa ha detto agli autori? - La volta buona è un calderone di cose diverse: si affrontano temi di stretta attualità, ci sono ospiti in studio che vengono intervistati dalla presentatrice, non mancano gag e momenti di musica e spettacolo e poi, infine, c’è il gioco da casa, che permette ai telespettatori di telefonare in diretta e giocare con Balivo. (Donnapop.it)

“Flavio Briatore? Non ci siamo mai lasciati. Con Giulio Fratini è finita ed è stata una mia scelta” : Elisabetta Gregoraci si confessa a La Volta Buona - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Volta Buona Rai (@voltabuonarai) L'articolo “Flavio Briatore? Non ci siamo mai lasciati. Lui è gelosissimo e ci punzecchiamo molto. Io pensavo all’influenza e invece era alta e dopo poche ore tornava alta nonostante la tachipirina. (Ilfattoquotidiano.it)