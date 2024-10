Juventus, Rugani ritorna a gennaio? Parla l'agente (Di lunedì 14 ottobre 2024) Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, difensore di proprietà della Juventus attualmente in prestito all`Ajax, intervistato da Juventusnews24 Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Davide Torchia,di Daniele, difensore di proprietà dellaattualmente in prestito all`Ajax, intervistato danews24

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - Rugani e Djalò al passo d’addio : enigma Arthur - Il lusitano, tramite il suo entourage, ha fatto sapere di gradire il trasferimento nella Città Eterna e spinge affinché l’operazione vada in porto. Rugani ha già salutato i bianconeri, Djalò piace un top club italiano. Il prossimo a salutare la compagnia sarà Tiago Djalò, scivolato indietro nelle gerarchie di Motta il quale, dopo averlo a lungo valutato, ha dato il via libera alla sua cessione. (Serieanews.com)

Juventus - ceduto Rugani all’Ajax - (Adnkronos) – Mancava soltanto l’ufficialità, oggi è arrivata anche quella: Daniele Rugani è un nuovo giocatore dell’Ajax. È ufficiale, infatti, il suo passaggio al club di Amsterdam fino al termine di questa annata: Daniele si trasferisce in Olanda con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025. (Seriea24.it)

Juventus - il saluto di Rugani : la lettera del difensore ai tifosi e al club - Il calciatore non rientrava nei piani dell’allenatore Thiago Motta e l’intesa con il club olandese è stata raggiunta in prestito. Grazie Juventus. Qua sicuramente lascio un pezzo importante di cuore e di vita perciò non posso che augurare il meglio alla società, a tutte le persone che ho conosciuto, ai miei compagni e ai tifosi che ci hanno supportato in questi anni. (Calcioweb.eu)